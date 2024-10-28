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瑞銀亞洲：憧憬產品發布 小米牛57400

【明報專訊】小米（1810）周二舉行新產品發布會，新產品包括小米15系列手機、小米澎湃OS2以及小米SU7 Ultra量產版等。最新福特CEO亦指過去半年一直駕駛小米SU7，對小米SU7愛不釋手，亦認為必須要親自駕駛才可以真正了解及擊敗競爭對手。小米上周五股價曾衝破26元，最終升幅收窄至2.8%報25.95元，續上望挑戰並企穩26元關。如憧憬小米雷軍於新產品發布會上講話可進一步帶動小米股價，看好可留意小米牛證（57400），收回價23.6元，行使價23.2元，2025年4月到期，有效槓桿約8.3倍。如看淡可留意小米熊證（53334），收回價29元，行使價29.4元，2027年12月到期，有效槓桿約9.1倍。

近日吉利（0175）股價屢有突破，最新升8.2%，收報15.04元。如投資者看好可留意吉利認購（28492），行使價15.82元，25年4月到期，有效槓桿約3.7倍。

〔本產品並無抵押品。 如發行人無力償債或違約,投資者可能無法收回部份或全部應收款項。筆者為UBS AG的代表(作為證監會持牌人)，並未持有相關上市公司的任何財務權益。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或遊說。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時 (i) N類牛熊證投資者將不獲發任何金額;而(ii) R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應瞭解有關風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或巿場參與者。©UBS 2024。版權所有。〕

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[瑞銀亞洲 股票衍生產品銷售部]