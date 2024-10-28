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摩根大通亞洲：博日圓反彈 日港購10256

【明報專訊】投資者揀選輪證時宜格外留意，部分受歡迎的輪證街貨量已經相當高或已達100%，輪證價格有可能較受市場供求影響。舉例說，阿里巴巴（9988）近期從高位調整，投資者或傾向部署好倉，上周四阿里好倉淨流入錄得近1400萬元。不少阿里Call獲投資者留意，如阿里購（28046）及阿里購（27903），街貨量截至上周五已達100%。投資者須留意其市場價格或有可能偏離理論價值。如投資者看好阿里後市，可留意阿里購（28524），行使價135.98元，實際槓桿4.7倍，2025年6月23日到期。

外圍方面，每百日圓兌港元上周五重上5.1算，此前周四曾一度跌至5.08算。近期日圓疲弱吸引不少投資者部署好倉，日港購（10370）街貨量截至上周五已達100%。如希望部署日圓反彈可留意日港購（10256），行使價5.5港元，實際槓桿16.3倍，2025年3月28日到期。

〔本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失所有投資。界內證自2019年7月起新推出市場，並無在聯交所上市的類似產品可供比較。過往表現並不代表將來的表現，投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見，及細閱上市檔內全部詳情。請於jpmhkwarrants.com/disclaimer 詳閱完整的免責聲明。〕

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[摩根大通亞洲 上市衍生產品銷售部]