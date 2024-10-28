陳永傑：《施政報告》效應 一手銷情佳

今年2月《預算案》全面「撤辣」，樓市迎來小陽春，但在短暫的反彈後，無論是成交量或樓價都繼續下跌。政府相隔8個月後再出招，早前發表的《施政報告》加推更多刺激樓市政策，當中以放寬按揭成數最為人矚目，無論購入是否自住、收租，或是以公司名義入市，按揭成數劃一為七成，供款與入息比率上限亦劃一為五成，兩者均回復至2009年開始實施逆周期措施以前的水平。市場尤其睇好樓價3500萬元以上的豪宅物業，因為在鬆綁前，這類物業入市成本最高，按揭成數僅五至六成，且限制多。今次按揭成數提高至七成，並取消第二套房等措施，令買家首期所需大量資金大大減少。

《施政報告》同時優化「新資本投資者入境計劃」，即日起容許投資住宅物業，但必需為樓價5000萬元以上豪宅物業，可計算入投資總額，上限為1000萬元。中原地產數據顯示，首3季一手錄得294宗樓價5000萬元以上大額成交，按年升近五成。

筆者認為，樓市已全面「撤辣」，市場將重回正軌，更多購買力被釋放，包括上車、換樓及投資需求，短期內樓市無論細價樓及豪宅均會一齊旺，成交增加，樓價有望止跌回穩，從而帶動經濟向上。

中原地產亞太區住宅部總裁

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[陳永傑]