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廖偉強：富人來港 豪宅市場勢轉熱

標籤：廖偉強

【明報專訊】自從新冠疫情過去，香港與內地的聯繫更緊密，更加深度地融入大灣區內。很多香港人北上消費，為香港的零售及飲食業帶來前所未有的挑戰，但對香港人而言，融入大灣區的生活及營商，其實朝着三大方向，這三大方向對香港人都是利多於弊。

其一，大灣區已逐漸成為港人退休生活理想地。當地日常生活模式變得「平靚正」，住屋問題亦較容易解決。其次，大灣區成為港人高性價比的消閒地方。假日北上去一個大灣區「短trip」，比去日韓台便宜很多。另一方面，大灣區對於港商而言，亦是拓展生意商機的一個廣闊空間。只要不老是被「內地搶生意」這個想法套住，港人就可有更多空間思考，如何借助內地的人力物力及營運模式，去發展自己的生意。雖然融入大灣區有相當大的好處，但香港亦不會失去獨特性，香港有着不可取代的優勢，例如國際金融中心地位，以及與外國接軌的文化氛圍等。香港近年積極吸納外來人才，補充勞動力的流失。此外，很多內地巨企排隊來香港上市，加上香港又大力發展家族辦公室，以上種種，對於外來的人才及富裕人士，都有巨大吸引力。

最新數字顯示，各項輸入人才計劃已有逾16萬人才攜同家眷來港發展；而今年3月推出的新資本投資者入境計劃，至今已處理600宗申請，倘全數獲批，會為香港帶來200億元的投資金額。這些外來人才及富裕人士，都十分嚮往香港生活，他們未來可為香港帶來更多資金及更多生產力，帶動香港經濟發展；而他們來到這個「富人的天堂」，亦帶來了更多對豪宅的需求及購買力，令豪宅市場可再次活躍起來，再次成為樓市火車頭。

利嘉閣地產總裁

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[廖偉強]