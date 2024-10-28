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布少明：樓市雨過天晴 新盤百花齊放

標籤：布少明

【明報專訊】自從《施政報告》公布一系列提振樓市的措施以來，樓市「雨過天晴」，一手市場「百花齊放」，各區新盤推盤步伐明顯提速，並錄得亮麗銷情。須留意的是，一手貨尾量仍然高企，在新盤餘貨積壓下，普遍新盤均以較「保守價」開售，間接令二手樓價受壓。美聯樓價指數最新報127.28點，按周微升約0.04%，本年迄今樓價錄7.47%跌幅。

不過，近日已有大型發展商見市况回暖，開始略為調高售價開賣，並且錄得不俗銷情，料可為扭轉樓價的跌勢奠下基礎。

據美聯物業研究中心綜合一手住宅物業銷售資訊網資料及市場消息，以《施政報告》發表後7日（10月16日至10月22日）計算，全港一手成交量錄747宗，比起發表前7日（10月9日至10月15日）625宗上升接近兩成。

金額方面，升幅更為顯著，《施政報告》發表後7日一手成交錄約116億元，較發表前7日約70.5億元大幅增加約65%。

從以上新盤數據的交投升幅看出，樓市氣氛漸入佳境，而且換樓鏈加快啟動。

隨着政府在「人才計劃」上多加着墨，以及步入減息周期等正面因素持續發酵之下，勢必刺激各類型買家，包括投資收租客、上車客及換樓客等的置業需要，估計樓市各板塊的成交均會一齊向上。

個人預期，鑑於近期新盤銷情理想，反映市場購買力依然豐盈，估計10月一手交投有望較上月約750宗急升約2倍至3倍，二手交投料約3400宗水平，樓價估計或於第四季內止跌回升約3%，全年跌幅將收窄至5%內。

美聯物業住宅部行政總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[布少明]