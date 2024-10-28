馬泰陽：樓市回暖 「西餅客」出動

此外，政府多次提出「搶人才」措施，提供多項便利措施吸引人才來港。

《施政報告》除了放寬投資移民購入價值5000萬元或以上的住宅物業外，亦提出「全力推進香港成為國際專教育樞紐」，相信措施有助增加人才來港的意欲，增加市場的住屋需求，長遠亦有利本港樓市發展。

《施政報告》不但放寬置業門檻，為投資者大開方便之門，同時亦大力推動海外及內生學生來港，預計這批留學生亦有助成為支撐本港租務市場的動力之一。事實上，近年內地生來港讀書的人數不斷創新高，反映學生對赴港升學趨之若鶩。海外及內地學生持續來港，惟校內的宿舍數目未有增加，令不少海外學子需在外另覓居所。

因此，在面對日益增加的外來人口，相信本港的租務需求將有增無減，同時帶動租金持續向上。筆者預期，一些靠近大專院校的地區，如紅磡、西營盤、大圍、沙田、何文田等地區，租金有望跑贏大市。吸引更多投資買樓收租，激活二手市場的物業流轉。

美聯集團行政總裁(住宅)暨香港置業行政總裁

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[馬泰陽]