地緣政治不穩 買金保值

明報記者 袁國守

傳統上，黃金是「老友記」鍾情的保值工具，若年內持有，定不會失望，因黃金被視為對冲地緣政治風險的工具，金價年初迄今累漲逾三成。

展望金價走勢，證券商和基金公司普遍繼續看好，其中瑞銀分析師Giovanni Staunovo指出，下月美國總統大選結果的不確定性，是支撐黃金避險需求的因素之一，另一因素是中東地緣政治緊張局勢。他又指出，央行持續增持黃金，也支撐了金價，預計隨着美聯儲進一步減息，金價將在未來12個月升至2900美元。花旗亦對黃金持樂觀看法，預測金價3個月內為2800美元，6至12個月為3000美元。

美債務憂慮加劇 推動金價上漲

美國銀行全球研究部金屬研究主管Michael Widmer指出，市場對美國政府債務水平的擔憂加劇，也推動金價上漲，這是黃金作為避險資產真正有吸引力的原因。他認為，如果投資者對美國國債市場有很多擔憂，那麼黃金幾乎是終極的避險資產。Widmer還指出，無論是特朗普或賀錦麗當選，美國政府都面臨赤字擴大的前景。

瑞士寶盛新世紀思維研究部主管Carsten Menke亦是其一黃金「好友」，他在本月初指出，隨着中東地區緊張局勢加劇，石油市場幾乎毫無反應，但黃金市場的牛市氣氛卻日益上漲。他表示，黃金的基本面依然強勁，隨着市場預期利率繼續下跌，以及美國總統選舉潛在不利結果，避險需求或隨之上升。

Menke指出，由於美國聯儲局及其他央行可能進一步降息，避險需求在夏季再次回升；此外，據說即將到來的美國總統選舉也促使投資者大量購入黃金，因為他們認為無論誰入主白宮，美國政府財政赤字擴大的情况將使美元受壓，在極端情况下，美元作為儲備貨幣的地位亦會受到質疑，這背景對黃金極為有利，而中東局勢的升級進一步強化這種利好因素。

中東衝突升級 黃金受惠避險買盤

然而，Menke提醒，黃金作為地緣政治對冲工具的表現相對欠佳，歷史證據顯示，黃金並非真正的地緣政治對冲工具，而更像是經濟對冲工具，尤其是在地緣政治緊張局勢引發經濟後果時，例如1979/80年的第二次石油危機，1991年第一次海灣戰爭再次印證了這一推論，當時戰爭並未持續推高金價，因此目前將中東局勢的升級，只能視為推動黃金市場牛市情緒的其中一個因素。他補充，目前金價上升的機會大於下跌，因此仍然堅持樂觀的觀點，儘管過度的投機性持倉帶來短期回調風險，但這些風險是長期買入的好機會。

惠理基金ETF業務高級策略師趙善德亦指出，近期直接刺激金價急升的動力主要受地緣政治威脅影響，即使美國日前公布的非農就業數據強勁，並料美聯儲11月將減慢減息步伐，金價仍穩守2650美元以上，反映現時金價受地緣政治多於息口變化影響。他指出，隨着中東衝突出現升級迹象，黃金將繼續受惠於大量避險買盤，帶動資金流入金市，預期金價年內會再次挑戰歷史高位，上望2800美元。

黃金無息收 只宜佔組合5%至10%

另外，趙善德稱，隨着美國總統大選將至，兩黨民調叮噹馬頭，選舉結果的不確定性將持續影響傳統資本市場，投資者應借助與風險資產相關性較低的貴金屬及多元資產組合應對波動市况；選舉後預期慷慨的財政政策將增加美國預算赤字，造成長期通脹壓力，推算兩黨不計後果的競選承諾將增強黃金作為避險、抗通脹資產的吸引力，長遠有利推動金價向上。

綜合分析，金價在未來半年至1年的上升機會較下跌機會高，惟畢竟年內已累漲逾三成，近日屢創新高後開始整固，且制訂退休投資組合不宜過分進取，加上投資黃金無息收，所以僅宜佔整個投資組合的5%至10%。

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[袁國守 退休綢繆]