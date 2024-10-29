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政府：雙軌谷金融AI 平衡機遇挑戰 採購使用管理採風險為本 人為監督至關重要

【明報專訊】財經事務及庫務局昨日發表有關在金融市場負責任地應用人工智能（AI）的政策宣言，認為採取雙軌模式推動香港金融服務業AI是最為合適，即政府促進金融服務業採用及發展AI，並同時應對網絡安全、數據私隱及知識產權保障等潛在挑戰。

明報記者 蕭嘉聰

政府認為金融市場應用AI有3個特性，包括數據導向、雙面效果及充滿活力，AI可幫助金融服務行業提升效率，但不應取代人類的判斷和分析。政府會採取雙軌模式推動業界發展AI。

提及7種風險 包括網絡安全

財經事務及庫務局長許正宇強調，香港金融行業的AI使用率約為38%，遠高於全球平均的26%，因此更希望更好引導AI作為新興產業能可持續和負責任地發展。他又指出，宣言背後的重點是負責任，政策層面是「兩條腿走路」，既要促進發展，也要管理好風險，利用AI以減低運作的成本和提升效率。

至於金融機構本身，宣言指應制定AI管治策略，為如何實施及使用AI系統指明方向；AI系統的採購、使用及管理上應採用風險為本的方法，人為監督對緩解潛在風險至關重要。

促負責任地應用AI 籲尊重私隱

宣言提到7種AI帶來的風險，包括網絡安全、數據私隱及知識產權的保障；偏差、「幻覺」風險、資料和模型管治；模型透明度、披露、消費者與投資者保障等，並列出相應的緩解措施，包括採用AI應尊重個人資料私隱、獲取平衡且具代表性的訓練資料等。

政府與金融監管機構將緊密合作，提供明確監管框架，推動金融服務業負責任地應用AI。許正宇指出，稍後不同的監管機構也會有一些宣布，當中，證監會將於今年11月或之前向持牌的法團發出通告，提醒現行規則、規例及生成式AI相關的機遇及風險；金管局已於今年8月與數碼港合作，推出新的生成式AI智能產品沙盒，協助銀行測試各種創新用例。

科大將開放AI模型 提供訓練服務

此外，香港科技大學將為香港金融服務業開放其研發的AI模型「InvestLM」及運算資源，以及金融機構部署內部系統或開發應用程式及網絡介面時，提供顧問及訓練服務（見表）。

陳茂波：因地制宜加速培育生產力

財政司長陳茂波昨出席香港金融科技周指出，作為國際金融中心，香港對在金融市場應用AI抱開放和審慎的態度。隨着AI技術不斷發展，當局將密切關注市場發展，以及參考海內外經驗，充分利用香港匯聚內地和國際數據、資訊自由流通的獨有優勢，推動金融服務業應用AI，因地制宜加速培育生產力。

Microsoft香港及澳門區總經理陳珊珊表示，AI管治策略是創新的基石，即使企業AI使用仍在起步階段，但員工使用AI工具漸成常態，企業建立AI指引刻不容緩。她續稱，為充分發揮AI的可能性，企業應該將其AI解決方案建置在企業級且可信賴平台，以提供保密、受保障且安全的環境；同時為員工提供充足的訓練，讓他們對負責任AI有正確且足夠的理解。