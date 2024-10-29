SPDR金ETF今增設美元人幣櫃台

道富：港有條件建黃金中心 須靠內地撐

SPDR金ETF由世界黃金協會和道富環球投資管理於2004年在美市推出，2008年來港上市，截至今年9月17日資產規模已超過721.9億美元，為全球最大、流動性最高的實物黃金ETF。SPDR金ETF現持有的現貨黃金，主要存放在匯控（0005）的倫敦金庫，2022年起加入摩根大通為託管商。

徐志傑表示，儘管該ETF於美國及新加坡市場均有提供美元交易的選擇，惟前者未能滿足亞洲區機構投資者的同時區交易需要，後者則未能滿足區內機構投資者的流動性需求，以致多年來不少韓國、泰國等地的亞洲機構投資者期望該ETF可於香港市場提供美元交易選項。至於是次一併引入人民幣櫃台，除了回應內地投資者的需求外，並期望可吸引對人民幣投資需求日增的中東投資者。

對於《施政報告》提出建立國際黃金交易市場，徐志傑指出，目前兩大國際黃金交易市場分別在紐約及倫敦，香港作為國際金融中心之一，確有條件成為亞洲的國際黃金交易市場，服務亞洲區，甚至是中東投資者。尤其是本港背靠內地，現時中國的黃金產量及黃金交易量均為全球最多，由於內地黃金交易市場並未全面對外開放，香港市場可作為橋樑，讓內地投資者投資國際金市，同時讓國際投資者投資內地金市，故成功關鍵需靠內地支持，如允許本港引入內地的黃金期貨產品，以及將本港的黃金ETF納入互聯互通機制等。

許正宇：冀黃金產品納互聯互通

財經事務及庫務局長許正宇昨出席立法會會議時表示，當局會在今年內成立工作小組，推行具體工作，包括強化交易機制及相關規管框架、與內地探討把黃金產品納入「互聯互通」等。

年內金價漲幅逾30%，現貨金價突破每盎司2700美元，表現跑贏大多數主要資產。徐志傑預期，今年年底前，美國減息、美元逐漸走弱、中東地緣政治局勢持續緊張、美國總統大選前股市波動等利好因素，將進一步提升市場對黃金的投資需求，繼續支持金價走高，相信期內金價即使調整，調整幅度有限，目前支持位於每盎司2500美元。