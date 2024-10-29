證監料年底前 再批數個虛產交易平台牌

明年初為持牌VATP設諮詢小組

葉志衡表示，目前已有3家虛擬資產交易平台持牌，證監會正在處理另外14家平台的申請。至於「被當作獲發牌」的申請者共有11家，它們原本已在香港經營相關業務，該會正採用迅速的程序審批申請，包括以風險為本的現場視察及與申請者的高級管理人員和控制人直接對話等。目前證監會已經完成所有現場視察的工作，預計將在今年底前向「被當作獲發牌」的虛擬資產交易平台申請者，發出第一批正式牌照。

將發布監管事項白皮書

葉志衡又指出，證監會明年初將為所有持牌虛擬資產交易平台設立一個正式的諮詢小組，由各持牌機構委派高層擔任代表。證監會將會發布虛擬資產行業監管事項的白皮書，並概述產品和服務的發展路線圖，以及合規和風險管理方面的潛在改進措施等。他又指出，證監會正與政府和其他監管機構合作，就提供虛擬資產交易服務和提供虛擬資產託管服務的規管制定建議，並將做公眾諮詢以引入新的發牌制度。

證監會亦支持與代幣化相關的行業倡議，其中一家參與Ensemble項目沙盒的金融機構成功在沙盒完成一項首創的模擬測試，當中涉及利用代幣化存款作代幣化貨幣市場基金的交易及買賣流程。證監會是金管局Ensemble項目的架構工作小組核心成員，共同領導資產管理行業的代幣化方案。