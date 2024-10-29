轉數快料明年中試行與內地系統互聯

只需輸入對方電話號碼

「對於試點階段初期的試用範圍是涵蓋個人或商家、匯率計算、限額、連接地域等問題及細節，仍處於與人行的討論階段。」余偉文稱。

余偉文提到，現時香港居民使用FPS，只需輸入電話號碼，銀行便會即時過數。而將來FPS與IBPS互聯下，兩地居民只需輸入對方的電話號碼，兩地銀行會即時付錢，目前正於技術統籌階段。

財經事務及庫務局長許正宇出席立法會會議時則表示，人行與金管局正推動優化兩地快速支付系統互聯，便利兩地居民實時小額跨境支付，也會與內地有關部門推動盡快落實香港註冊銀行的內地分行在內地發銀行卡。

至於央行數碼貨幣（CBDC）方面，金管局亦宣布當局的Ensemble項目會與巴西央行的Drex先導計劃，以及泰國央行的San項目分別合作。

巴西方面，雙方的實驗性CBDC基建會連接，即金管局Ensemble項目會與巴西Drex先導計劃下做跨境代幣化試驗，以探索跨境同步交收（PvP）和貨銀兩訖（DvP）結算，以及於貿易融資和自願減排量（碳信用）等領域的用例。