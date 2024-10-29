中海油上季多賺9％ 再創季度新高 首3季淨利潤升兩成

明報記者 方楚茵

中海油今年首三季淨利潤為1166.59億元，按年升19.5%，基本每股收益為2.45元；扣除非經常損益的首三季淨利潤為1158.68億元，按年增21.1%。

第3季營業收入跌13.5%

中海油今年第三季營業收入按年減13.5%至992.54億元，第三季度實現油氣銷售收入約863.2億元，按年跌0.4%；首三季營業收入按年增6.3%至3260.24億元，首三季度實現油氣銷售收入約2714.3億元，按年上升13.9% ，主要原因是銷量增加、實現價格上漲以及匯率變動的綜合影響。今年首三季度，平均實現油價為每桶79.03美元，按年升2.9%；首三季度桶油主要成本為28.14美元，按年基本持平。

CFO：對完成全年生產目標充滿信心

中海油首席財務官王欣在業績會上表示，在比較2022年同期油價下調超過兩成下，在成本管控及淨產量大幅上升帶動下，業績仍創下歷史同期新高，對完成全年生產目標充滿信心。至於第三季營業收入按年跌13.5%，王欣表示，實際上集團的油氣銷售收入並無太大無變化，此部分主要是油氣銷售的貿易收入下降，屬市場的原因，並不造成主要影響。油價展望方面，王欣強調，油價的波動影響因素多，如供需、宏觀經濟、金融等影響，近期波動更大。

中石化上季少賺55%

中石化方面，截至2024年9月底的第三季淨利潤80.31億元，按年跌55.22%，基本每股收益為0.066元；首三季淨利潤451.1億元，按年跌16.56%，基本每股收益為0.373元；首三季資本支出按年減20.2%至863.5億元。對於第三季業績下滑，集團指是上年第三季度，油價呈單邊上行走 勢，而今年第三季度油價快速下跌，公司庫存收益按年大幅減少，以及石油石化產品毛利下降的影響。