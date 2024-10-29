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港上月進出口表現同遜預期

【明報專訊】政府統計處公布9月香港對外商品貿易統計，進出口貨值增幅均較8月放緩，與內地進出口趨勢一致。9月整體出口貨值按年上升4.7%，低於市場預期的6.6%，較8月增速放緩1.7個百分點；進口貨值按年上升1.4%，低於市場預期的2.2%，較8月增速大幅下降6.5個百分點。政府發言人表示，展望未來貿易磨擦升溫和環球經濟不明朗因素，可能繼續影響香港出口表現，不過內地經濟前景改善，應會帶來一些支持。

有形貿易逆差532億超預期

9月本港有形貿易逆差為532億元，多於市場預期的418億元。經季節調整，本港第三季出口按季下跌2.3%，是2022年第四季以來最弱表現，進口則按季上升1.8%。

對美出口轉跌 印度日韓跌幅擴

按出口地區分類，佔本港出口六成的對內地出口，9月按年上升12.3%，較8月增速放緩0.6個百分點。對美國出口由升轉跌，按年減少2.3%，另外對印度、日本和韓國出口跌幅擴大，分別按年下跌22.9%、6.1%和22.5%。

不過，本港向東南亞出口加速，9月向越南出口按年增加33%，較8月加快6個百分點，向泰國出口按年增加19.8%，較8月加快4.5個百分點。

大新金融集團首席經濟及策略師溫嘉煒指出，本港進出口增長進一步轉弱，反映部分主要貿易伙伴，特別是內地以外地區需求轉弱，以及美國出口倒退所致。歐美計劃對華加徵關稅，出口商在過去數月提前出貨，早前利好因素現時有所減退，歐美再度加徵內地部分貨品關稅，以及美國大選後新政府的對華貿易政策，均可能繼續為香港外貿表現帶來挑戰。

大新料港今年出口或單位數升幅

9月對內地出口增速放緩，溫嘉煒認為，雖然內地推出大規模穩定經濟政策，能否扭轉內需及整體經濟表現仍有待觀察，不過新興亞洲地區經濟表現強勁，或有助抵消部分負面因素。大新估計，本港今年全年出口或錄得單位數升幅。