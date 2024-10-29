中東危機降溫 油價曾挫6% 布油低見71美元 能源股受壓

市場期待Alphabet（美：GOOG）、微軟（美：MSFT）、Meta（美：META）、蘋果（美：AAPL）及亞馬遜（美：AMZN）等主要科技股本周公布業績，為大市升勢繼續帶來動力。

科技股做好 道指曾升逾300點

美股三大指數早段上漲，道指曾升逾300點，主要科技股向上。彭博行業研究（BI）匯編數據顯示迄今三分之一已公布業績的標普500指數成分股中，約75%企業在7至9月季度利潤超出分析師預期，比例是2022年第四季以來最低，低於77%的5年均值。

以色列周末襲擊伊朗3個省軍事設施，以報復伊朗10月1日的導彈襲擊。伊朗傳媒報道稱以色列的襲擊造成損失「有限」，未影響到石油和核設施。伊朗石油新聞網Shana表示伊朗石油產業運作正常未受干擾。市場過去數周一直憂慮以色列可能針對伊朗石油設施報復，威脅原油供應，令布蘭特原油價格曾升穿每桶80美元。根據美國能源信息署（EIA） 的數據，伊朗產油量佔全球石油供應量4%。

花旗分析師周一發表報告，指市場認為以色列最近的軍事行動不大可能導致局勢升級，從而影響石油供應。花旗將未來3個月布蘭特原油價格預測，由每桶74美元，降至70美元。Lipow Oil Associates總裁Andy Lipow指出，或許由於美國介入，以色列刻意避免以原油設施為攻擊目標，油市又回到供應過剩的狀態。

隨着油組與盟友（OPEC+）計劃12月起逐步退出自願額外減產措施，原油供應將會增加。除此以外，美國、加拿大、巴西等主要產油量一直增產，阿根廷及塞內加爾等產油量較小的國家也在提升產量。Lipow預期，油價在今年餘下時間仍將面臨壓力，布蘭特原油價格在可預見的未來可能難以重返每桶80美元水平。

MST Marquee能源分析師Saul Kavonic表示，市場憧憬局勢緩和，原油的風險溢價每桶下降了幾美元。不過澳洲聯邦銀行分析師Vivek Dhar預計，市場注意力將轉向以色列與伊朗支持的哈馬斯之間的停火談判，「我們懷疑以色列與伊朗的代理人（哈馬斯和真主黨）是否走上持久的停火道路」。Price Futures Group高級市場分析師Phil Flynn指出，原油供應中斷的直接威脅已經過去，但伊朗與以色列的敵對關係仍然持續，伊朗有可能試圖召集代理人採取行動。

日圓兌美元跌穿153 見3個月低

此外，日本執政自民黨選情失利，政治不確定令市場預期日本央行不急於加息。日圓兌每美元昨在亞洲交易時段跌穿153，低見153.88，見3個月低位；每百日圓兌港元低見5.05算。10月迄今，日圓兌每美元跌逾6%，跌幅是G10貨幣中最大。日圓回落之際，日經指數指數昨升1.8%，收報38,605點。

（綜合報道）

[國際金融]