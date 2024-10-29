波音啟動1482億融資 避遭降至垃圾級

售股佔千億 股價早段跌2%

路透社指出，此類普通股銷售的定價，通常會有一定的折讓，以確保足夠的需求。不過按彭博社推算，若超額配售，今次總集資額可能增至約218億美元（約1700億港元）。

波音昨表示，計劃將集資所得，用於一般企業用途，當中可能包括償還債務。波音上周獲美國證交會（SEC）批准，可出售高達250億美元的股權和債券，以提升流動性，維持其投資級別信用評級。標準普爾航空航天總監Ben Tsocanos指出，在波音自由現金流持續為負值的背景下，此次發行肯定有利於其信用質素。標準普爾曾警告，若波音的現金餘額低於100億美元的目標，又或該公司必須提高槓桿率以償還到期債務，波音將失去投資級別的信用評級。截至9月底，波音擁有的現金及有價證券價值105億美元。

波音最大工會上周投票再次否決波音的加薪方案後，昨表示仍與美國勞工部磋商，旨在重啟與波音的薪酬談判。自9月中開始罷工以來，波音737 MAX、767及777飛機已陷入停產，令波音財務壓力持續增加。波音第四季可能消耗約40億美元現金，這將使其全年自由現金流出約140億美元。波音預計，即使工廠重啟，明年上半年仍將繼續消耗現金。該公司上月中宣布，將在全球裁員一成。

（綜合報道）

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