moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

陳頴峯：後量子時代的監管挑戰

【明報專訊】上期講到在後量子時代，如何提升區塊鏈安全性，以及介紹因此出現的創新產品，今期則想談一談監管挑戰。

後量子黃金代幣和後量子穩定幣，雖然在技術上提供了新的安全保障，但在監管層面也引入了一系列的挑戰。這些挑戰不僅關乎新技術的實施，還涉及如何在現有的法規框架內整合和監管這些創新產品，包括：

新技術或超出法規覆蓋範圍

1. 監管適應性：

後量子穩定幣引入的新技術，如後量子加密（PQC），可能超出現有法規的覆蓋範圍。監管機構需要更新或擴展法規來處理這類技術。這要求監管機構對量子計算和後量子加密技術有深入的理解，以制定有效的監管政策。

2. 安全性驗證：

雖然後量子技術旨在提供對抗量子電腦攻擊的保護，但監管機構需要確定這些技術的安全性和有效性。這包括對後量子算法的安全性做評估，確保它們能夠如預期那樣提供高級別的保護，並且不會製造或引入其他的弱點或後門。監管機構可能需要與技術專家合作，做徹底的測試和驗證。

3. 跨境合作和標準化：

由於加密貨幣和穩定幣的跨境性質，後量子穩定幣的監管需要國際間的合作和協調。這包括制定共同的技術標準和監管框架，以便在全球範圍內有效監管這些穩定幣。國際合作可以幫助避免監管套利，並確保廣泛的市場安全。

須確保資訊準確 以保護用戶

4. 透明度和披露要求：

後量子穩定幣的發行和運營需要高度的透明度，以增加用戶的信任和認受性。這可能要求發行者提供詳細的技術資料和安全性證明，並遵守嚴格的資訊披露規則。監管機構需要確保這些資訊是準確性和及時性，以保護投資者和用戶的利益。

5. 消費者保護：

隨着後量子區塊鏈產品的引入，監管機構必須確保適當的消費者保護措施到位。這包括教育和提升公眾對後量子技術的認知，提防不法分子濫用甚至使用新科技名詞欺詐市民大眾。

隨着技術的發展和量子計算的進步，後量子加密技術在金融科技領域的應用將日益增加。

未來，我們可以預見，無論是政府還是私人機構，都將逐步採納這一技術來保護敏感的金融交易，免受未來量子電腦攻擊威脅。

總之，後量子加密技術為金融科技界帶來了新的機遇和挑戰。隨着更多相關產品和應用的推出，像後量子黃金代幣、後量子穩定幣等等，將有助於推動區塊鏈行業邁向更高的安全標準。對於投資者和市場參與者而言，了解和適應這些新技術將是未來成功的關鍵。

亞洲金融科技師學會副主席 暢銷書《新金融啟示錄》作者香港大學持續進修學院兼職講師

[陳頴峯 金科育律]