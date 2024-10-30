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人幣走弱 港股先高後低升101點

標籤：經濟

【明報專訊】人民幣貶值，曾見逾兩個月低位，港股在期指結算前夕表現反覆，早段曾升近300點，惟接近中午收市前升勢急速回落，一度輕微倒跌，午後大部分時間維持不足100點升幅，收報20,701點，升101點，成交略為回升至逾千五億元。

北水淨流入68億 最多買阿里

承接美股周一升勢，港股昨高開130點後，最多升290點，高見20,890點。但人民幣走弱，本港和內地股市一度升勢不保，恒指曾倒跌35點，低見20,563點，收報20,701點。港股連升3日，累計升211點。國指升0.4%收報7417點；科指升1.1%收報4623點。

大市成交1542億元，較上日增加13%。北水淨流入增加7.5%至67.53億元，為連續第3日錄淨流入，累計流入222億元。北水昨淨買入最多的個股是阿里巴巴（9988），淨流入達17.7億元。恒生中國企業（2828）、美團（3690）及盈富基金（2800），亦分別錄淨流入9.2億元、8.9億元及8.4億元。匯豐控股（0005）業績勝預期，績後升3.7%，以全日高位收市，是升幅最大藍籌。科網股靠穩，美團、百度（9888）升逾2%。繼京東物流（2618）全面接入淘寶天貓平台後，據報菜鳥也將正式接入京東（9618）第三方平台，京東股價一度升逾半成，收市仍升2.7%。阿里巴巴就升不足1%。

內地印發通知，加大新能源汽車配備力度，電動車股上升。蔚來（9866）升近一成至45.6元，小鵬（9868）升近3%至45.95元。美國對中國晶片和人工智能技術投資設限，華虹半導體（1347）、晶門半導體（2878）跌逾1%。手機設備股做好，高偉電子（1415）升逾8%至23.15元；舜宇（2382）升逾3%至50.9元。

分析：或上試21000點

獨立股評人郭思治表示，港股昨日雖然拉鋸，但恒指一直在10天線（現處20,528點）以上整固，反映大市在穩定表現下做期指轉倉。據報中國正考慮在下月舉行的全國人大常委會會議的最後一天，批准新的財政刺激方案，他認為大市已有偷步炒上的感覺，若11月人大會議正式落實政策，恒指有望進一步抽上，或上試21,000點，故後市不宜看得太淡。