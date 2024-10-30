中石油上季少賺逾5%

首3季盈利升0.7%

中石油指出，今年首3季國際原油價格先升後跌，保持中高位水平，集團期內原油價格為每桶76.88美元，較去年同期的75.28美元升2.1%；國內天然氣平均銷售價格為每千立方英尺8.9美元，按年升1%。按業務分部計，油氣和新能源分部首3季經營利潤增長8.7%至1442.62億元；煉油業務經營利潤減少57.4%至117.81億元；化工業務經營利潤大增25.7倍至34.99億元。

產量方面，中石油首3季油氣當量產量按年增長2%至13.423億桶，當中原油產量增長0.3%至7.08億桶，天然氣產量增4%至3.804億立方英尺。集團持續加強成本費用管控，首三季的油氣單位操作成本為每桶11.49美元，按年增長2.1%。

中海油田服務上季少賺9%

中海油田服務（2883）昨公布，第三季純利錄得8.52億元，按年跌8.8%，收入按年升4.7%至111.33億元，每股盈利為0.18元。