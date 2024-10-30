匯豐摩通降目標價 中海油見逾1個月低

匯豐環球研究將中海油目標價由36.1元調低至33.2元，主要因為對油價的預測較之前低，再計及匯兌因素，所以將明年和後年的盈利預測分別降5%和6%，但仍維持買入評級，看好產量增長可以抵消油價下跌的影響。該行指出，受惠項目蘊藏大量石油和天然氣儲備，相信今後3年產量年均複合增長可達6%至7%。若維持未來3年營運規劃不變，加上淨現金相當於股本比率由去年底12%升至今年9月底的21%，反映資金充足，未來派息比率有空間進一步提升。去年中海油派息比率僅44%，屬中資石油股最低。

摩根大通將中海油目標價由23.5元降至22元，同樣因為看淡油價明年平均僅每桶70美元左右，所以分別調低今明兩年公司盈利預測7%和25%，但繼續建議增持，除了股息吸引，更強調6%至7%產量增長率屬全球業內最高之一，同時成本控制一流，只需要油價在每桶30美元左右已能收支平衡，意味在現時油價水平，盈利能力仍穩健。

高盛讚賞中海油產量持續超標完成，而且上游資產成本低、競爭力足，在中資石油股之中明顯突出，但估值較同業低，現時股價亦僅反映油價在每桶58美元水平，較油價現水平有折讓，維持買入評級和23.3元目標價。