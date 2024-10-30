中原家辦與華夏基金達戰略合作

中原家族辦公室於今年7月底公布成立，當時稱已與10家私人銀行合作。洪龍荃指出，由於較多私人銀行平台上暫時未見華夏基金部分產品上架，中原家族辦公室過去一兩個月便協助這些產品上架，一來增加公司投資產品類別，二來對華夏而言亦增加其銷售渠道，這次簽署儀式是正式宣布雙方的戰略合作。

擬明年中推自家投資產品

另外，中原家族辦公室目標未來一年的客戶資產管理規模（AUM）達到10億美元，而入場門檻為300萬至500萬美元（約2340萬至3900萬港元）。

中原家族辦公室創辦合伙人及總經理畢銘詩指出，目前公司AUM大約是目標的一半，當中有一半客戶來自香港、其餘來自東南亞地區，繼續以亞洲客戶為主。她透露，目前總體客戶量未到20人，但有3至4個客戶的資金大約為1500萬至2000萬美元（約1.17億港元至1.56億港元），同時計劃可能最快明年中推出中原自家的投資產品。

畢銘詩說，現時投資團隊裡有3個為客戶經理，未來將會繼續增加人手。至於與華夏的合作會否提供一些優惠吸引客戶透過公司平台購買產品，她指暫時未有費用優惠，但公司有投資團隊可就客戶需求制定合適方案，故相信能吸引客戶選用他們平台購買華夏產品。