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龍蟠科技今首掛 兩暗盤潛水0.9%

【明報專訊】車用精細化學品製造商龍蟠科技（2465）於今天首掛，昨交易平台暗盤收市表現不一。龍蟠科技招股價為5.5元，以4.5元至7元招股價範圍的中間位定價。綜合三大散戶暗盤場，暗盤報價5.45元至5.82元，介乎跌0.9%至升5.8%。

輝立與耀才暗盤同樣收報5.45元，較上市價低0.9%，分別成交598萬元及3.667萬元。以每手500股計，不計手續費，每手帳面蝕25元。至於富途收報5.82元，則較上市價高5.8%，成交574.54萬元。以每手500股計，不計手續費，每手賬面賺160元。

已在A股上市的龍蟠科技（滬：603906）昨日收報10.25元人民幣（約11.16港元），意味H股定價較A股折讓50.7%。

德翔孖展超購9.6倍

同時，亞太區貨櫃輪公司德翔海運（2510）昨日截止認購，統計市場上活躍券商的孖展資金總共11.91億元，相對公開發售集資額達1.129億元，超額認購約9.55倍。當中輝立證券孖展資金錄得11億元。

中信証券為商晶科電子保薦人

另一方面，內地照明器件供應商晶科電子於周一（28日）通過聯交所上市聆訊，中信証券為獨家保薦人。據招股文件顯示，公司今年首5個月收入按年升35%至8.43億元（人民幣，下同）；純利增加127%至3217.3萬元。

明報記者