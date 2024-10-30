moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

螞蟻數科大灣區斥資10億 助本地客數碼轉型

【明報專訊】螞蟻數科副總裁、中國區業務發展部總經理孫磊表示，未來3年螞蟻數科將在大灣區投入10億元人民幣，用於技術研發、生態共建及人才招募，尤其是區塊鏈、人工智能（AI）、隱私計算、物聯網等領域，推進粵港澳數字技術聯合創新，協助本地客戶、生態伙伴加速數碼轉型。

孫磊解釋，香港是螞蟻國際化的重要橋樑，亦是大多數中國企業出海部署數字化業務的第一站，如果未做好香港業務，就無法服務國際客戶。他指出，在港發展兩個核心方向包括數碼技術升級及數據資產流通，將重點扶持數據方面的合作伙伴；亦會與政府及本地銀行合作，以及加快數碼化技術產品化，真正服務香港金融業。

他又指出，香港作為金融中心以外，市場環境亦比較包容、開放及圍繞創新，認為技術包容性才能將創新做得更好、走得更遠。

助朗新在港完成首筆RWA融資

螞蟻數科今年8月為內地科技能源企業朗新集團（深：300682）在港完成基於新能源實體資產RWA（實物資產通證化）融資，金額約1億元人民幣。螞蟻數科Web3業務產品負責人張晨光指出，旗下螞蟻鏈為RWA業務創建「兩鏈一橋」平台，以幫助更多內地新能源資產在港RWA，實現技術賦能實體資產。孫磊表示，首個RWA項目是重要的應用場景，將資產和資金產品化，再推出市場，未來將有更多應用場景，料接下來兩個月將有更多項目公布。