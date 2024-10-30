特朗普交易重臨 比特幣急升 6月以來首破7.1萬美元 加密幣普遍漲

美國10年期國債孳息率昨晚升穿4.3厘，創3個月高位，令美股早段受壓，道指跌逾百點。由特朗普持多數股權的社交媒體公司Trump Media（美：DJT），因過於波動而在開市後多次暫停交易。該股周一升超過21%。市場對美聯儲將在下月初會議進一步減息的預期，為沒有利息收入的黃金帶來支持。現貨金昨晚漲至每盎司2764美元，刷新歷史高位。期金升穿每盎司2776美元，再創新高。近期數據顯示，美國經濟比預期具韌力，但昨公布的美國9月JOLTS職位空缺降至744.3萬個，遠低於市場預期的799萬個，而8月職位空缺亦由804萬個，向下修訂至786.1萬個。

美10年期國債孳息升穿4.3厘

民調結果顯示，特朗普與民主黨總統候選人賀錦麗近日的支持度勢均力敵。博彩網站Polymarket昨日數據顯示，特朗普再次入主白宮的概率達66%，大幅領先於賀錦麗。投機資金增加湧入比特幣現貨ETF。本月以來，美國現貨比特幣ETF已吸引約36億美元淨流入。IG分析師Tony Sycamore指出，比特幣價格繼續反映特朗普贏得大選的可能性，若要突破3月所創73,798美元歷史高位，比特幣需持續處於7萬美元關口之上。

特朗普近期多次釋出利好加密貨幣的信號，在7月的加密貨幣行業會議表示，若能重返白宮，將把美國政府持有的比特幣全數保留，作為「國家比特幣戰略儲備的核心」。他聲言將推動加密貨幣發展，使美國成為加密貨幣「挖礦強國」。

他又計劃邀請Tesla行政總裁馬斯克，領導減少政府開支的大計。馬斯克可能率領的部門，被戲稱為「政府效率部」（Department of Government Efficiency），其英文縮寫為DOGE，串法與馬斯克支持的狗狗幣（Dogecoin, DOGE）相同。加密衍生商品服務供應商Cega表示，馬斯克與特朗普競選團隊的關係，有助於提振交易員的情緒。

市場料下月大選後減息 帶動樂觀情緒

比特幣此前一直在5.5萬美元至7萬美元區間上落。隨着美股三大指數近期再創新高，比特幣亦有望迎來突破。市場普遍預期，在美國大選後，美聯儲將在11月7日的議息會議再次減息，有助帶動市場的樂觀情緒。

期權交易員認為，無論誰贏得大選，都利好比特幣，並加大對比特幣到11月底漲至8萬美元的押注。 雖然賀錦麗未如特朗普般公開力挺加密貨幣，卻支持為該行業訂立監管框架，與現任總統拜登對業界的強硬立場相比，賀錦麗的態度相對克制。

此外，參照歷史數據，比特幣第四季表現一直較好，自2013年以來該季平均回報率達88%，顯示比特幣通常在年底勢頭強勁。

（綜合報道）

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