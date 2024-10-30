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姜靜：美元超買防急回

【明報專訊】過去幾周，美元和美債收益率大幅回升，美匯指數重上104，突破200天移動平均；2年期美債收益率重回4.1%水平上方，而10年期收益率亦升至3個月高位。推動美元上漲的誘因在於，美國最近經濟數據繼續展示韌性，市場相應地減低對美聯儲減息的押注，以及隨着更多民調結果公布，「特朗普交易」（即看多美元、看多黃金、看空離岸人民幣）繼續受追捧。

目前美國大部分州份已經提前展開投票，傳統民調顯示特朗普和賀錦麗目前勢均力敵，選情異常膠着，且尾部風險明顯增加，令市場主動減低風險敞口，為美元帶來支持。

目前，特朗普重返白宮，被市場視為是利好美元、美股，同時利淡美債的風險事件。圖表上，特朗普的領先幅度和美元、10年期美債收益率亦有極高相關性。 分析10月初至今的美債收益率的走勢，期限溢價為推高利率的主力之一（上升超過20個基點）。數據背後反映的是，在特朗普的低稅收和高關稅政策主張下，市場對美國政府債務問題和通脹反彈的擔憂升溫。有分析指，特朗普減稅等一系列的競選承諾，可能令美國未來10年的預算赤字增加7.5萬億美元，約為賀錦麗的1倍。

鑑於選舉結果及地緣政治的不確定性，特朗普交易或繼續受追捧，加上流動性偏緊，美債收益率仍有空間走高，短期內美元仍有支持。然而，由於目前美元已經進入超買區域，向上動能有所減弱，任何技術回調都可能會較急速和大幅度。另一方面，特朗普交易亦會為美國主要的貿易伙伴，包括中國人民幣和墨西哥披索的貨幣帶來明顯壓力和波動性。除美國大選，本周美國將公布多個重要經濟數據，包括第三季GDP、核心PCE及10月非農業就業等數據令美國例外論受到質疑，亦都有機會導致美元回調。

華僑銀行香港經濟師

[姜靜 外匯動靜]