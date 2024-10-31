中銀上季經營溢利升6% 淨息差擴闊至1.63厘

中銀淨服務費及佣金收入按季下降1.9%。該行解釋，淨服務費及佣金收入按季下跌，主要由於貸款和證券經紀的佣金收入下降，但於保險、基金分銷、買賣貨幣、匯票、信託及託管服務及繳款服務的佣金收入則增加。

今年首9個月計，中銀提取減值準備前的經營溢利，按年升13.4%至414.44億元，經營收入按年升10.7%至538.15億元，淨息差按年持平於1.62厘，淨利息收入按年升10.4%至436.04億元，淨服務費及佣金收入按年升2.7%至74.12億元。中銀稱，期內集團積極管理資產負債，把握市場利率上升機遇，動態管理債券投資，帶動債券投資收益率上升，且加強存款定價和期檔管理，加上管控存款成本，紓緩存款定存化的負面影響。