普拉達首3季收益增逾14%

Miu Miu零售銷售飈九成

集團指出，Prada品牌第三季零售銷售淨額以固定匯率計，按年升1.7%，反映其韌性足以應對更具挑戰的行業走勢；Miu Miu更在所有地區及產品類別均錄得持續增長，第三季零售銷售淨額以固定匯率計，大升105.4%。

各個市場方面，集團表示美洲以外的所有地區均實現雙位數增長，美洲表現亦進一步改善。雖然亞太區市况更具挑戰性，以固定匯率計第三季零售銷售淨額仍錄得12%按年升幅，反映整體趨勢不變；日本在當地穩健消費及強勁遊客推動下，第三季零售銷售淨額以固定匯率計，按年升47%，首3季計升52.6%，是表現最佳的市場。

日本市場零售銷售升52%

此外，歐洲在當地客戶及遊客消費的支持下實現持續及穩定增長，第三季零售銷售淨額以固定匯率計升17.6%；中東零售銷售淨額以固定匯率計亦升36.3%。

截至今年9月底，集團一共經營601間店舖，今年共開設21間店舖及關閉26間店舖。