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Alphabet上季收入利潤新高 AI帶動雲業務快增長 緩解巨額投資憂慮

【明報專訊】Google母企Alphabet（美：GOOG）對人工智能（AI）的昂貴投資開始取得回報，第三季雲端業務增長顯著加快，推動季度收入及利潤齊創新高，緩解市場對其巨額AI投資的擔憂。作為Alphabet主要增長動力的雲端業務，季度收入按年增幅達35%，較次季的28.8%增幅顯著反彈，是8個季度以來最強勁的增長。這推動不包括合作伙伴支出的季度整體收入，按年增長16%至746億美元，創歷來新高。利潤更按年增長34%至263億美元，同樣打破歷來紀錄。該股昨早段股價升逾6%。

Alphabet雲計算部門負責銷售數據中心的運算力，是此輪AI熱潮的受惠者。該部門第三季收入按年增長35%至114億美元。Global X ETFs分析師指出，Google在雲端市場的市佔率排第三，與亞馬遜（美：AMZN）及微軟（美：MSFT）仍有並駕齊驅的增長空間。企業AI任務增加，將繼續推動雲端收入增長。

雲計算部門收入按年增35%

此外，美國大選相關支出，也提振了第三季YouTube廣告收入。Google的核心搜尋引擎業務季度收入按年增長12.2%。Alphabet被認為在AI競賽較微軟等對手反應緩慢，但它一直加強其Gemini人工智能聊天機器人，並改進其AI驅動的搜尋引擎。

Alphabet第三季資本支出按年增長62%，並預計第四季及明年仍將大幅增加資本支出，不過該公司強調正努力平衡在AI和其他增長領域的投資。過去18個月，Alphabet透過硬件、工程和技術突破，為搜尋查詢提供的人工智能答案的產生成本降低了90%以上。

增長預測遜預期 AMD早段挫一成

Alphabet是本周首隻公布季績的主要科技股，市場將密切關注稍後公布季績的微軟、亞馬遜及Meta（美：META）等的AI支出，是否有助促進企業盈利。

受AI晶片及其他數據中心產品需求急升帶動，Nvidia（英偉達）（美：NVDA）競爭對手AMD（美：AMD）第三季收入按年大幅增長18%至68.2億美元，勝於市場預期。不過AMD對第四季的增長預測令市場失望，其股價昨早段挫近一成。

另外，受惠於廣告銷售及數據授權的收入增加，美國社交媒體平台Reddit（美：RDDT）季度收入按年增長近七成，並自3月上市以來首次獲得盈利，其股價早段急升逾三成創新高。社交媒體Snapchat母企Snap（美：SNAP）季度收入按年增長15%，令季度虧損收窄。該公司把相關進展，歸功於其對AI及擴增實境（AR）的投資，為社群提供新的創意體驗，並推動廣告平台的革新。該股昨早段升逾一成。

（綜合報道）

[國際金融]