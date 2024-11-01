貸款疲弱 貸存比率跌至7年新低

【明報專訊】金管局昨日公布截至9月底的貨幣統計數字，港元貸款額連續下跌3個月，按月跌0.3%至6.12萬億元，加上同期港元存款則按月升0.9%至7.81萬億元，令月內港元貸存比率按月跌0.9個百分點至78.4%，是2017年8月底以來新低。同期港元活期及儲蓄存款佔銀行總存款比率（CASA）為44.96%，為去年8月底以來高位，反映定存佔比隨定存息率而下跌，本港銀行港元資金成本或有所下降。
金管局數據亦顯示，9月份港元貨幣供應量廣義貨幣（M2）按月升0.9%至8.45萬億元。月內經季節因素調整的港元狹義貨幣（M1）按月增3.6%，按年則升3.2%，部分反映投資相關活動。至於再包括有限制牌照銀行及接受存款公司，其存款及存款證在內的港元M3截至9月底按月升0.9%，按年則升3%。
本港所有貨幣的貸款方面，截至9月底貸款與墊款總額按月升0.5%，按年則跌3.1%；存款方面，月內所有存款按月升0.8%，按年則升8.7%。當中活期存款按月升5%，儲蓄存款按月增1.7%，定期存款則按月跌0.6%；人民幣方面，9月底本港的人民幣存款按月升0.2%至1.02萬億元人民幣，同期跨境貿易結算的人民幣匯款總額份為1.27萬億元人民幣。