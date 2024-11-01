貸款疲弱 貸存比率跌至7年新低

定存佔比隨息率下跌

金管局數據亦顯示，9月份港元貨幣供應量廣義貨幣（M2）按月升0.9%至8.45萬億元。月內經季節因素調整的港元狹義貨幣（M1）按月增3.6%，按年則升3.2%，部分反映投資相關活動。至於再包括有限制牌照銀行及接受存款公司，其存款及存款證在內的港元M3截至9月底按月升0.9%，按年則升3%。

本港所有貨幣的貸款方面，截至9月底貸款與墊款總額按月升0.5%，按年則跌3.1%；存款方面，月內所有存款按月升0.8%，按年則升8.7%。當中活期存款按月升5%，儲蓄存款按月增1.7%，定期存款則按月跌0.6%；人民幣方面，9月底本港的人民幣存款按月升0.2%至1.02萬億元人民幣，同期跨境貿易結算的人民幣匯款總額份為1.27萬億元人民幣。