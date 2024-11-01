負資產宗數增至逾4萬宗 21年新高

拖欠比率微升至0.13%

負資產住宅按揭貸款涉及的金額亦由2024年第二季末的1550億元，增加至第三季末的2075億元。負資產住宅按揭貸款中無抵押部分的金額由2024年第二季末的100億元，增加至第三季末的158億元。2024年第三季末拖欠3個月以上的負資產住宅按揭貸款比率為0.13%，相較第二季末的0.11%，仍維持於低水平。

金管局發言人強調，銀行業住宅按揭貸款的資產質素維持良好2024年9月底，整體按揭貸款拖欠比率為0.11%，負資產個案的拖欠比率為0.13%，維持於低水平，反映絕大部分按揭貸款的借款人都能如期還款，銀行按揭業務風險可控。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明稱，自2019年政府放寬按揭保險成數的樓價上限，早幾年前採用較高按揭成數的買家比重顯著增加，因此現時樓價由高位回落逾兩成半，大部分於樓價高位入市並承做較高按揭成數的業主較可能跌入負資產，使第三季負資產數字按季上升。他續稱，減息周期已開展，本港息口將進一步回落，近期不少發展商已提價推售新盤及餘貨，料樓價有望年底止跌回穩，負資產個案亦有機會高位回落。

中原按揭董事總經理王美鳳表示，雖然負資產拖欠比率由第二季之0.11%稍升至0.13%，但對比2003年拖欠比率約1%，現時仍屬低水平，反映負資產個案供樓人士的持續還款能力甚佳，未來樓價回穩機會高，亦使負資產續增的風險降低，因此現時負資產個案的實質信貸風險及市場風險仍甚低。