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友邦第3季新業務價值升16%

【明報專訊】友邦保險（1299）公布第三季業績，以固定匯率計算，新業務價值按年上升16%至11.61億美元（見表），年化新保費按年上升14%至22.12億美元，新業務價值率亦按年上升0.8個百分點至52.2%，18個市場當中有15個錄得增長。市場關注去年與內地疫後通關，內地訪客來港投保增長能否持續，友邦公布第三季本港來自內地訪客的新業務價值按年上升20%，加上本地客戶按年上升28%，推動香港業務按年上升24%。

首3季新業務價值升22%

友邦昨日早上開市前公布業績，股價高開0.65%，升幅在盤中收窄，收市報61.45元，上升0.41%，成交金額19億元。總結首3季，友邦新業務價值按年上升22%至36.16億美元，年化新保費按年上升16%至67.58億美元，新業務價值率按年上升2.4個百分點至53.3%。友邦指今年每季新業務價值，均創新高。第三季友邦代理渠道新業務價值按年上升15%，伙伴分銷渠道則受惠在銀保渠道強勁增長支持下，按年上升16%。

香港市場現為友邦新業務價值主要來源，友邦指第三季代理渠道錄得卓越增長，自2023年2月全面通關以來，上季錄得來自內地訪客最高的季度新業務價值。伙伴分銷方面，獨立財務顧問及經紀渠道新業務價值受激烈競爭影響下跌，不過在銀保渠道取得卓越增長。

港市場新業務價值主要來源

內地自9月起再次下調保險產品預定利率，友邦指在第三季行業重新定價前，提早撤出部分產品，內地業務新業務價值在去年高基數下仍按年上升9%。上季活躍代理人數上升及代理生產力增加，代理渠道新業務價值按年上升10%，銀保渠道亦有增長。東盟市場新業務價值合計按年上升8%，新加坡、馬來西亞新業務價值按年有雙位數增長，泰國受醫療保險產品重新定價令需求放緩，但期內新業務價值仍有增長。投資組合方面，固定收入投資組合平均信貸評級為A級，按季保持穩定。期內約7200萬美元債券被降級至投資級別以下，佔全部債券組合0.04%，截至第三季末，該行全部債券組合約2%為投資級別以下或未獲評級債券。

高盛稱季績勝預期 予「買入」評級

高盛報告指出，友邦季度新業價值較該行預期高2%，在所有主要市場均維持穩固增長趨勢。該行稱，在第三季美國長期債券孳息率下行和美元下跌，對友邦純利、合約服務邊際（CSM）和資產生成會是正面因素，並有助解決2022年上半年以來投資者對友邦不利投資差異的憂慮。高盛維持「買入」評級，目標價93元。