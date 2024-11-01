恒指10月跌3.9% 1月以來最差

【明報專訊】美國經濟數據削弱市場對減息的憧憬，港股在10月最後一個交易日延續美股跌勢，恒指午後由升轉跌，收市報20,317點，跌63點，大市成交同時縮水。全月累計，恒指跌3.9%或816點，是今年1月以來最大跌幅。