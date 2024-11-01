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內地10月製造業PMI升至50.1 勝預期

【明報專訊】國家統計局公布，10月製造業採購經理指數（PMI）按月升0.3個百分點至50.1，高過市場預期的升49.9，亦是今年4月後重上擴張區間（50以上）。非製造業商務活動指數按月升0.2個百分點至50.2，略低於預期的50.3。ING銀行認為，需觀察中央推行的刺激政策能否促進內需恢復，抵消外部需求可能出現減弱的情况。

從企業規模來看，大型企業PMI按月升0.9至51.5、中型企業增0.2至49.4，而小型企業則下降1至47.5。由分類指數劃分，生產指數達到6個月以來最高的52，按月升0.8；新訂單連續5個月收縮後也回升0.1至50。同時，PMI其他相關指標例如進口、採購量分別升0.9和1.7，至47和49.3。

新出口訂單續降 連續6月處收縮區

不過，新出口訂單進一步下降，按月跌0.2至47.3，為今年2月後新低，亦是連續6個月處於收縮區間，或反映外部需求有所減弱。另外，10月非製造業商務活動指數錄得50.2，當中建築業按月跌0.3至50.4，服務業上升0.2至50.1。綜合PMI按月升0.4至50.8。

ING銀行大中華區首席經濟師宋林發表報告指出，最新製造業PMI意外地回升至擴張區間，分項指數反映國內情况似乎有逐步改善的迹象。不過，市場需觀察中央推出的刺激政策能否恢復內需，以抵消外部需求可能出現減弱的情况。若下周美國總統大選中特朗普獲勝，及其後的關稅升級，情况或會更加不利。

巴克萊：返擴張區反映刺激措施初見效

巴克萊研究團隊發表研究報告提及，10月製造業PMI重返擴張區間顯示加大刺激措施的效果已經開始浮現，並認為中國將分階段而非立即推出所有政策工具，以刺激經濟增長。