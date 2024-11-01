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理想汽車上季收入按年升24%

【明報專訊】理想汽車（2015）公布，今年第三季收入總額按年升23.6%至428.74億元（人民幣，下同）；純利則略跌0.3%至28.14億元。董事長兼行政總裁李想於電話會議上表示，人工智能（AI）對自動駕駛的使用體驗產生改變，令家庭市場的想像空間更大，因此理想正開始擴展該賽道，並不急於開拓其他細分市場。

車輛銷售收入升23% 毛利率微跌

期內，車輛銷售收入按年升22.9%至413.24億元，車輛毛利率則跌0.3個百分點至20.9%。整體毛利按年升20.7%至92.25億元，毛利率減少0.5個百分點至21.5%。

展望末季，公司預計車輛交付量為16萬至17萬輛，按年增長21.4%至29%；收入總額為432億元至459億元，按年增長3.5%至10%。不過，這次末季指引較去年同期較保守，當時預計交付量與收入總額均可按年增逾倍。理想管理層解釋，主要由於更多車企推出增程式汽車，加劇市場競爭，但強調理想的20萬以上的車型市佔率逐漸上升至17.3%，長遠目標提高至25%。

被問到理想的海外市場策略，理想管理層稱公司已擴展服務網絡至中東地區，並會是公司的目標市場，並表示暫時未有意進入西歐和北美市場。智駕方面，執董兼總裁馬東輝指出，理想已完成幾個大版本的智駕迭代，計劃今年底前推車位至AD Max用戶。

另外，公司董事會宣布，肖星於昨日（31日）獲委任為董事會轄下的審計委員會主席，而趙宏強不再擔任審計委員會的主席，但仍為審計委員會成員。