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美9月核心PCE升0.3% 4月來最大增幅

【明報專訊】美聯儲首選通脹指標──剔除食品及能源價格後的美國核心個人消費支出（PCE）物價指數，在9月按月升幅加快至0.3%，較8月高出0.2個百分點，增幅是4月以來最大。按年計算，9月核心PCE增長2.7%，升幅與8月持平，略高於分析師預期。彭博社指出，通脹增長加快，為美聯儲放慢減息步伐提供理據。芝商所美聯儲觀察工具（FedWatch）顯示，交易員押注下周減息0.25厘的概率達96%，而12月繼續減息0.25厘的概率接近七成。

市場押注下周減息1/4厘概率96%

對利率敏感的美國兩年期國債孳息率，昨晚升穿4.19厘。美國10年期國債孳息率升穿4.3厘，令美股受壓。市場憂慮微軟（美：MSFT）及Meta（美：META）的AI投資大幅增加股價受壓，拖累主要科技股同下滑。美股三大指數早段連續第二日下跌，納指跌逾2%，標普500指數跌逾1%，道指跌逾300點。

昨晚公布的美國9月整體PCE物價指數按月升0.2%，較8月升幅高出0.1個百分點，符合預期。按年計算，9月PCE升2.1%，較8月修正後的升幅，下調0.2個百分點，是2021年2月以來最低水平，反映通脹整體下降趨勢持續。

經通脹調整的消費者支出，在9月按月增長0.3%，較8月增長加快。美國就業市場持續穩健，繼續為消費支出帶來支持。在截至10月26日當周，美國首次申領失業救濟人數按周減少1.2萬人，總人數降至21.6萬人，是5月中以來最低。

歐元區上月CPI升2% 略超預期

昨公布的歐元區通脹率增長加快，10月消費者物價指數（CPI）按年升2%，較9月的升幅高出0.3個百分點，略高於分析師預期，減弱了歐洲央行在下次12月會議大幅減息的理據。市場目前預計，歐洲央行將在12月再減息0.25厘。

歐洲央行行長拉加德（Christine Lagarde）在數據公布前稱，歐元區正朝歐央行2%通脹目標邁進，這場鬥爭尚未獲勝，「由於基數效應，未來幾個月通脹將會上升」。

此外，日本央行昨一如預期維持利率不變，另重申有望實現通脹目標，預示該央行未來幾個月可能再次加息。日圓兌每美元昨回升至152水平；每百日圓兌港元回升至5.1算。

（綜合報道）

[國際金融]