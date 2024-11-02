港9月零售按年跌6.9% 勝預期

百貨珠寶汽車跌幅較大

扣除價格變動後，今年9月零售業總銷貨數量的臨時估計按年跌8.7%。今年首9個月計，零售業總銷貨價值按年跌7.6%；扣除價格變動後，總銷貨數量按年跌9.2%。

各項類別當中，百貨公司、珠寶首飾及汽車錄得較大跌幅（見表）；其他未分類消費品及書報、文具及禮品則按年升2.9%及20.3%。

零售管理協會執行總監羅振邦指出，去年9月基數較低（為去年銷貨價值最低一個月），今年9月不受天氣影響，加上股市月中向好，整體消費氣氛有所改善。不過他強調，行業基本因素不變，仍受旅客消費模式轉變、本地消費力下跌、港元強勢等因素影響。他指出，七成會員預期10月生意按年錄得下跌，當中珠寶及家具跌幅較大，超市、食品類別的跌幅較輕微。至於11月表現，55%會員預期生意按年下跌，另外有25%會員預計生意可錄得單位數增長，主要受加強產品推廣，以及「雙11」可帶動生意等因素支持。此外，七成會員預計12月聖誕節期間生意下跌，料聖誕節期間較多港人出外旅遊，加上內地訪港旅客會以觀光為主，影響消費市道，零售市道可能較10月及11月更疲弱。

分析料全年錄溫和跌幅

大新金融集團首席經濟及策略師溫嘉煒指出，港零售市道仍偏弱，暑假後9月訪港旅客及本港居民外遊人次明顯回落，對香港零售業的影響或局部相互抵消。港人北上消費及內地旅客消費模式轉變，中長線料繼續影響本港零售業發展。他又指出，港股轉趨牛皮，樓市成交有所回升但樓價未見顯著反彈，若樓市及股市第四季表現改善，加上傳統消費旺季臨近，或有助提振消費氣氛，料今年零售銷售按年或錄溫和單位數跌幅。

政府：港元走弱助提振氣氛

政府發言人稱，9月零售總銷貨價值按年下跌，但跌幅收窄，短期仍受市民和旅客消費模式轉變影響，不過內地經濟隨着近日推出的措施改善，港元匯率在美國減息下或會隨美元走弱，均有助提振氣氛及推動消費。