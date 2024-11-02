moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

港9月零售按年跌6.9% 勝預期

【明報專訊】政府統計處公布，香港今年9月零售業總銷貨價值的臨時估計為296億元，按年跌6.9%（見圖），勝過市場預期的跌9%。雖然按年連跌七個月，不過按月計零售銷售額有所上升，較8月修訂數據升1.2%，是連續兩個月回升。

百貨珠寶汽車跌幅較大

扣除價格變動後，今年9月零售業總銷貨數量的臨時估計按年跌8.7%。今年首9個月計，零售業總銷貨價值按年跌7.6%；扣除價格變動後，總銷貨數量按年跌9.2%。

各項類別當中，百貨公司、珠寶首飾及汽車錄得較大跌幅（見表）；其他未分類消費品及書報、文具及禮品則按年升2.9%及20.3%。

零售管理協會執行總監羅振邦指出，去年9月基數較低（為去年銷貨價值最低一個月），今年9月不受天氣影響，加上股市月中向好，整體消費氣氛有所改善。不過他強調，行業基本因素不變，仍受旅客消費模式轉變、本地消費力下跌、港元強勢等因素影響。他指出，七成會員預期10月生意按年錄得下跌，當中珠寶及家具跌幅較大，超市、食品類別的跌幅較輕微。至於11月表現，55%會員預期生意按年下跌，另外有25%會員預計生意可錄得單位數增長，主要受加強產品推廣，以及「雙11」可帶動生意等因素支持。此外，七成會員預計12月聖誕節期間生意下跌，料聖誕節期間較多港人出外旅遊，加上內地訪港旅客會以觀光為主，影響消費市道，零售市道可能較10月及11月更疲弱。

分析料全年錄溫和跌幅

大新金融集團首席經濟及策略師溫嘉煒指出，港零售市道仍偏弱，暑假後9月訪港旅客及本港居民外遊人次明顯回落，對香港零售業的影響或局部相互抵消。港人北上消費及內地旅客消費模式轉變，中長線料繼續影響本港零售業發展。他又指出，港股轉趨牛皮，樓市成交有所回升但樓價未見顯著反彈，若樓市及股市第四季表現改善，加上傳統消費旺季臨近，或有助提振消費氣氛，料今年零售銷售按年或錄溫和單位數跌幅。

政府：港元走弱助提振氣氛

政府發言人稱，9月零售總銷貨價值按年下跌，但跌幅收窄，短期仍受市民和旅客消費模式轉變影響，不過內地經濟隨着近日推出的措施改善，港元匯率在美國減息下或會隨美元走弱，均有助提振氣氛及推動消費。