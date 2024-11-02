內地財新製造業PMI升至50.3 返擴張區

外需連續3個月收縮

從分項數據來看，10月製造業新訂單指數升至7月來最高。受訪企業表示，需求基本面改善，業務開發措施取得成效，支撐新業務量回升。三大類別中，中間品類製造商訂單增長較快，其次是消費品。至於外需連續第3個月收縮，10月新出口訂單指數在榮枯線（50）下升至3個月最高。多數受訪企業反映，全球經濟環境走弱導致出口訂單減少。

隨着需求好轉，製造業企業開始積極增加採購。10月採購量指數近4個月來首次高於榮枯線。不過，製造業就業指數連續兩個月處於收縮區間，且降至去年6月來最低。製造業生產經營預期指數回升至5個月新高，但仍低於長期均值。

分析：就業市場壓力仍大

另外，金屬等原物料及能源成本上漲，推動購進價格指數反彈至擴張區間；為消化成本壓力，企業選擇提高銷售價格，出廠價格指數時隔3個月重回擴張區間。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，目前就業市場壓力依然較大，價格水平仍較低迷，增量政策在擴內需、促就業、保民生等方面效果如何，值得密切關注。此外，2024年全國經濟增長目標的實現，依靠居民消費需求的持續恢復，在更大範圍內以更大力度增加居民可支配收入，亦應成為增量政策發力點。