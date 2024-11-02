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騰訊美團力撐 恒指升189點 港股連跌4周 成交再縮8%至1415億

【明報專訊】隔晚美股走低，但繼官方數據後，財新內地10月製造業PMI亦重返擴張水平兼勝預期，憧憬刺激經濟政策效果開始顯現，恒指在重磅內地科技股帶動下曾升最多350點，見20,667點，惟恒指最終升幅收窄至0.9%或189點，收報20,506點。港股未擺脫「陰乾」情况，三大指數已經連跌4周。大市成交額比周四再縮約8.35%，至1415億元，南向資金續捧場，昨天淨買入42.53億元。全周計，恒指累跌0.41%，國指累跌0.58%，科指更累跌1.19%。

昨日科指更逆市跌0.34%，收報4483點，國指升1%，收報7342點。而ATMJ成大市回勇主力，騰訊（0700）升約3.61%，美團（3690）升2.79%，單是該兩股已推升恒指逾103點。阿里巴巴（9988）及京東（9618）分別升0.48%及1.67%。

晶片股逆市向下，中芯國際（0981）跌4.8%，華虹半導體（1347）跌4.58%。

理想汽車跌一成 差絕藍籌

理想汽車績後捱沽，股價昨上午只高見101.3元，高盛認為第三季業績勝預期，給予「買入」評級，目標價147元，野村維持「買入」評級，但股價午後跌勢加劇，低見95元，為10月18日以來低位，收市跌幅收窄至9.59%，報97.1元，跌幅在藍籌中「最傷」，拖累其他新能源汽車股，蔚來（9866）及小鵬汽車（9868）分跌3.36%及1.88%。

內房股受捧 中海外升4%

內地於9月底以來推出一連串刺激房市新政和「金九銀十」行情，刺激10月一二手商品房成交量按年升3.9%，終止8連跌，刺激內房股做好，中國海外（0688）升4.31%，兩隻藍籌股華潤置地（1109）及龍湖集團（0960）均升逾3%。

第一上海首席策略師葉尚志指出，恒指仍未走出19,700至21,133點波幅範圍，突破關鍵是下周的「超級周」，包括人大常委會會議內容、美國總統選舉結果及美國聯儲局議息決定，而外圍如美股標普及日本日經平均指數波動加劇，留意短期波動風險有機會增加。

明報記者