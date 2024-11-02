14內地券商 准參與跨境理財通

【明報專訊】內地及香港今年1月24日披露對粵港澳大灣區「跨境理財通」業務試點制度優化安排，容許納入券商參與有關業務，兩地監管機構昨公布14家內地證券公司及14家本港持牌法團名單，合資格參與粵港澳大灣區跨境理財通試點計劃。香港證監會稱，有關持牌法團將與已獲相關內地監管機構確認的內地伙伴券商合作提供相關服務。