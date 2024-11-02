14內地券商 准參與跨境理財通

【明報專訊】內地及香港今年1月24日披露對粵港澳大灣區「跨境理財通」業務試點制度優化安排，容許納入券商參與有關業務，兩地監管機構昨公布14家內地證券公司及14家本港持牌法團名單，合資格參與粵港澳大灣區跨境理財通試點計劃。香港證監會稱，有關持牌法團將與已獲相關內地監管機構確認的內地伙伴券商合作提供相關服務。
中國人民銀行廣東省分行、深圳市分行、中國證監會廣東監管局及深圳監管局聯合公告，該14家內地證券公司包括招商證券（6099）、廣發證券（1766）、國信證券、平安證券、中金財富、國投證券、中信華南、國泰君安（2611）、華泰證券（6886）、中信建投（6881）、銀河證券（6881）、申萬宏源（6806）、中泰證券及興業證券等。該14家證券公司將與經香港證監會認可的機構合作，服務大灣區居民跨境投資需求，推進粵港澳區域金融市場互聯互通。
香港證監會行政總裁梁鳳儀稱，「跨境理財通」有助推動大灣區內金融市場互聯互通和促進香港財富管理業務發展，將與持份者合作，務求進一步優化和擴大跨境理財通，回應投資者和業界的跨境投資需要，將持續更新合資格持牌法團名單。中國證監會將會聯同有關單位持續跟蹤、評估試點效果，不斷完善證券公司「跨境理財通」業務試點。