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亞馬遜雲收入增19% 股價升7%

【明報專訊】亞馬遜（美：AMZN）第三季的雲端、電商及廣告收入均實現強勁增長，其中AWS雲端運算服務收入按年增長19%，遠高去年同期的12%增幅，已連續5個季度收入按年增長加快。

曾領導AWS 部門的亞馬遜行政總裁賈西（Andy Jassy）表示，AWS的AI業務年化收入達到數十億美元，按年增長超過一倍，以證明亞馬遜對AI的投資可取得回報。亞馬遜昨早段股價急升7%。

AWS在雲端基礎設施市場的佔比排名第一，也是亞馬遜的主要利潤來源。該業務的季度營業利潤達104.5億美元，相當於母企利潤六成。亞馬遜整體營業利潤為174億美元，按年增長55%，遠超分析師平均預期的147億美元。

AWS第三季的營業利潤率達38%，是2014年以來最高。賈西表示，亞馬遜過往的表現已證明，「我們可帶來足夠的營業利潤和自由現金流，使投資獲得非常成功的回報，預計生成式AI的投資同樣會帶來成功」。亞馬遜第三季對物業及設備的投資按年增長81%。亞馬遜預期今年的資本支出達到750億美元，而明年數字將會更高。

此外，英特爾（Intel）（美：INTC）進行成本高昂的重振計劃之際，其第三季在計入資產減值及其他費用後，錄得驚人的166億美元淨虧損。

英特爾第四季盈收預測勝預期

不過英特爾行政總裁Pat Gelsinger表示，扭轉公司困境的努力正取得成果。英特爾對第四季的收入及每股盈利預測均勝於市場預期，昨早段股價升逾6%。

（綜合報道）

[國際金融]