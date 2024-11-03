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克魯明：加關稅遣返非法移民 雙重打擊美經濟

【明報專訊】美國總統大選在即，諾貝爾經濟學獎得主克魯明（Paul Krugman）表示，如果美國前總統特朗普勝出，其政策有意提高所有進口產品的關稅，以及執行美國史上最大規模的非法移民遣返，將對美國經濟產生雙重打擊。由特朗普持多數股權的社交媒體公司Trump Media（美：DJT）股價亦受選情左右，上周五股價大跌13.5%至30.56美元，累計連跌三日，高位起計急瀉逾四成。

特朗普交易（Trump trade）現象近日頻現，包括美匯指數上揚，上周五收市升0.35%報104.34；美長債息回升，美股走勢亦反覆向好，比特幣上周曾觸及7.3萬美元水平。美銀分析師Michael Hartnett認為，如果特朗普最終勝出總統大選，加上共和黨在參眾兩院獲得多數席位，或會出現減稅和移民管制政策，相關措施將推動通脹和加息，帶動股市出現避險情緒。

坡元看升期權溢價走高

據彭博報道，交易員除了自10月中增加80億美元長倉，新加坡元也成為期權投資者青睞的美國大選交易資產。報道指出，購買坡元1個月看升期權的溢價已接近2023年5月以來的最高水平，如果美元兌坡元匯率上升，該看升期權價值就會上升。根據美國存託信託與結算公司的數據，上周一至三，坡元對所有接近或超過1億美元的名義全額交易都是看升期權，期限最長至明年1月22日。

報道解釋，大多數央行通過設定利率來管理經濟，但新加坡央行是通過影響坡元的名義有效匯率以管理經濟，因此該貨幣成為宏觀投資者押注受特朗普贏得美國總統大選的資產。巴克萊駐新加坡的亞洲外匯期權主管Mukund Daga表示，市場普遍看法是如果特朗普勝選，美元兌主要貨幣將上升，尤其是亞洲貨幣，對冲基金亦有興趣購入未來3個月到期的新加坡元看升期權。