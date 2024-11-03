物美張文中旗下DMall申港上市

過去3年半持續虧損

多點數智經營零售數字化解決方案業務，已經在港澳、星馬、印尼等不同地區及東南亞國家開展業務。其截至今年6月底共為444名客戶提供服務，當中包括重慶百貨、麥德龍、怡和系旗下零售旗艦DFI（新：D01）等提供服務。

截至6月底，其毛利率達38.3%，創過去3年半高位；來自物美集團及麥德龍集團相關業務佔比達71.2%，連同其他關聯方計佔比78.2%；內地及海外業務分別佔98%及2%。在過去3年半，該集團持續虧損，在今年上半年度持續經營業務虧損約4.82億元（人民幣，下同），按年減少17.9%。

由於發行可贖回可換股優先股增加，多點數智在今年上半年淨負債增至70.54億元，在過去半年增加2.89億元。該集團是次上市集資所得，將用於開發新應用程式及新服務模塊、招聘人才、尋求戰略合作、購併、擴大銷售網絡等。