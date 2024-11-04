moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

港交所今推每周股票期權 首批10隻 時間值低期權金便宜 迎短期對冲風險需求

【明報專訊】港交所（0388）今日就10隻股份推出「每周股票期權」，當中大部分為科技股。港交所證券產品發展部高級副總裁David Lutz接受傳媒訪問時表示，港交所按照高流動性及波動性原則，選取10隻股份並推出每周股票期權（見圖），因該批股份有更多短期對冲及交易需求。他續稱，港交所現已有第二批每周股票期權候選股份名單，未來將按上述原則，檢視首批股票期權表現及市場反應，對日後增加更多每周股票期權持開放態度。

明報記者 江陵凱

David Lutz指出，市場或疑惑本港股票市場已有每月股票期權，為何是次港交所推出每周股權。他解釋是次推出的股票期權包括騰訊（0700）及阿里巴巴（9988）等，均為高流動性及高波動性的股份，因而有更大的短期對冲風險及短期交易的需要。據港交所資料顯示，今年首9個月股票期權日均成交合約為69.9萬張，當中科技股期權佔比為57%，較2018年的24%激增33個百分點。

已有次批候選股名單

David Lutz提到，每周股票期權能提供更便宜期權金，可為投資者提供更適合的產品，以精準地為近期經濟數據或業績發布做投資操作。由於每周股票期權到期日較短，包含時間值的期權金亦相對便宜，他指投資者可因應短期內發生的重要事件，以較低的期權金做操作，並提升投資回報。他更透露，現時市場有29家股票期權的莊家，大部分均表示支持推出每周股票期權，只有部分發行人稱有每月股票期權便可。

稱每周期權推動市場資金壯大

市場有意見憂慮港交所推出每周股票期權，會搶奪每月股票期權市場的資金，並影響市場發展。David Lutz解釋，據港交所於2019年已推出的恒生指數每周期權，目前其成交量佔整個恒生指數期權產品系列總成交量約35%，而於剛推出的第一年則為10%。他指出，過去多年數據均顯示，推出恒生指數每周期權對衍生產品市場有疊加作用（additive），指市場資金規模亦不斷壯大，認為每周期權為當中的主要推動力。

港交所資料顯示，截至今年首9個月，恒指、國指及科指每周期權日均成交合共約1.98萬張，按年增長28%；其間3隻指數的指數期權日均總成交合共約4.56萬張，按年增長13%。