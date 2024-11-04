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芝商所：美財赤或損國債信心 料央行吸黃金

【明報專訊】美國聯邦儲備局在9月份減息半厘，芝商所（CME）董事總經理兼首席經濟學家Erik Norland指出，聯邦基金期貨及CME Fed Watch顯示未來12個月有空間減息1.5厘，並預期財赤持續下或影響市場對美國國債的信心，料可能觸發更多央行入市買金平衡儲備組合。他還料內地救市措施只助經濟回穩，高增長難再。

信用卡不良貸款升 倘經濟下行更嚴峻

他稱，美國年度核心通脹率一度升至3.3%，就業數據亦呈強，純為個別月份數據而已，無改減息預期。不過因應美國家庭住戶儲蓄由3年前平均5500美元跌至3000美元，反映消費多了同時，信用卡及其他相關不良貸款率見2011年以來最高，若然經濟下行，他擔心影響更大。他更稱，「美國巨額財赤已增至相當於本地生產總值（GDP）5.5%。隨着更多信用卡不良貸款率上升，反映不及之前好景。」因此他認為有需要減息去紓緩情况，若然美國要增加赤字佔GDP比率，可能影響投資者對國債市場的信心。這勢觸發更多央行入市買金平衡組合。

料內地刺激措施難推動經濟高增長

對於美股集中炒賣科技股七雄或八雄，Erik Norland稱，就算外間常說美股估值過高，他亦不排除市况會驟變，但是其所見仍有很多資金湧入美股，美股續現集中風險，並可能影響到其他市場的資金流。

近期內地推出連串刺激經濟措施，他指出，相對2009年內地出招時公私營債務只佔GDP 140%，今日該比率卻升至290%。在內地預期還需推動四大國有銀行再資本化、要對地方政府更多財務支援情况下，他說：「新一輪刺激措施不足以觸發增長，充其量只助回穩及防止問題擴散。」他更表示，中國經濟未來或只增長3%至4%不會令人意外。參考現時消費佔內地GDP的35%，比美國及日本的65%至70%低，他認為有空間逐年提高消費佔比。中國經過2015年大手降低外匯儲備後，他不排除長遠會仿效其他國家去增加買黃金。現時在中國投資的回報率降低，他認為難免引致資金流往他處，最近港股大升則料與冚淡倉活動有關，不一定反映大量外資回流。

通脹陰影不散，他不排除近期中東局勢緊張及地緣政治問題或觸發油組成員減產，加上局勢影響蘇伊士運河航路導致船運加時，增加供應鏈及運輸成本。另外，多國對中國實施制裁措施，亦或對成本有影響。