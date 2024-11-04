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星展看好港股 未來一年目標24000點

【明報專訊】內地9月底接連推出貨幣和財政政策支持經濟，推動恒指勁升並在10月初一度試穿23,000點關口，惟及後恒指回吐部分升幅。星展香港研究部董事應毓華表示，繼續看好港股表現，未來12個月恒指目標價看24,000點，上升除了來自預計期內港股每股盈利將溫和上升6.6%，更主要來自恒指預測市盈率料由現時的9.5倍，升至11倍的5年平均水平。內地決策思維改變、外圍股市不明朗和高估值增加外資分散投資需求，均是驅動港股估值上升的因素。

恒指預測市盈率料升至11倍

應毓華表示，在與投資者接觸當中，有小部分認為內地刺激經濟措施只屬短暫，解決經濟增長達標、地方政府財政壓力緩解後，政策落實或會減緩，不會做結構性改革。不過該行與多數投資者認為今次內地措施真正觸及經濟問題，包括通縮、需求不足、民營經濟信心等，官員積極取態和落實政策速度也是過去數年未見，她預期當局優先解決地方債務後，今年底或明年初會推動消費，並做長期結構性改革。

中央或斥2萬億解決地方債問題

市場憧憬內地將在本周人大常委會會議後，公布刺激措施規模，應毓華預計中央會推出2萬億元人民幣措施解決地方債務問題，包括增發國債和增加轉移支付，不過市場亦對此已有預期，因此符合預期不會令股市有大升空間，反而或有獲利回吐。該行看好互聯網、科技硬件、保險行業和高息國企。

市場關注明日（5日）美國總統選舉，應毓華指若民主黨至少能控制國會，情况應與現狀分別不大，即使共和黨同時控制白宮和國會，相對2018年市場未對貿易戰有準備，今次股市反應不會如上次嚴峻。不過她指現價尚未完全反映特朗普擬向中國貨品徵收六成關稅因素，認為短期可增加防守性行業如公用事業配置，並減少向美國出口的相關行業如家電等。

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