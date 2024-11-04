標準人壽稱有CIES客 2700萬「全配」投連險

申請人偏好揀美派息基金

周麗明稱，標準人壽亞洲於今年10月，分別接獲居住於新加坡及中東的內地人，合共兩宗新CIES申請個案，而申請人均偏好選擇有認可性的國際基金公司旗下的美國派息基金，因可提供穩定被動收入。周麗明提到其中一名申請新CIES選擇「全配」投連險的客戶，或與投資該產品時向投資推廣處申報資產時較便利有關，因若計劃申請人買賣股票時均需向投資推廣處申報，而計劃申請人選擇「全配」投連險產品時其申報手續則較為簡單；另她亦提到投連險產品下的資金，做基金持倉轉換時亦不需向投資推廣處報備。

料今季新CIES保單增至雙位數

周麗明透露，標準人壽亞洲現有數十宗有關於CIES的查詢個案，當中包括來自馬來西亞、印尼及泰國等，她相信新CIES投資額要求較大，客戶需時去計劃其資產配置組合。她亦預計本季的新資本投資者入境計劃的保單宗數可增長至雙位數。周麗明提到，雖於2003年10月起至2015年的「CIES 1.0」時期，當時計劃已接受投連險產品，惟產品下的投資範圍僅局限於香港股票基金或債券基金，而今年重新開放的「CIES 2.0」下，投連險保單下可投資範圍開放予國際基金，為申請人提供更多選擇，而現時標準人壽亞洲投連險產品下，擁有約310項投資選擇，而當中逾70隻為派息基金。

另據保監局數據顯示，今年上半年新做投連險保費按年跌35%至43億元。但周麗明提到，同期標準人壽亞洲的新做投連險保費按年增三成。