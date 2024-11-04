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10年前看好亞馬遜 股價至今升10倍

【明報專訊】記者首次訪問富蘭克林股票團隊基金經理Grant Bowers是在2014年4月，在東京舉行的「富蘭克林鄧普頓亞洲投資峰會」，當時亞馬遜股價低於17美元，對比2013年每股盈利0.03美元，市盈率高達數百倍，卻是「富蘭克林美國機會基金」十大持股之一，記者好奇何以價值投資聞名的富蘭克林願意持有這樣高估值的股票。

物流中心雲計算推動盈利增長

Bowers當時解釋，亞馬遜近年積極發展兩大業務，其一是電子商貿，除建立網站予全球消費者在互聯網購物外，更在美國籌建多個物流中心，解決當地客戶從訂貨到發送的難題；另一業務是雲計算AWS（Amazon Web Service），理念是由亞馬遜投資及經營一部超級電腦為客戶儲存資料，客戶不用再為自己的電腦增設儲存器或記憶體，成本效益更高。由於物流中心及超級電腦均涉龐大投資，當中產生巨額折舊開支，影響亞馬遜短期盈利，但當有關業務踏入收成期後，長期回報卻十分可觀。

根據彭博數據，亞馬遜今年每股盈利預測為4.98美元，較2013年的0.03美元勁升逾160倍；而亞馬遜上周五則收報197.93美元，與Bowers在2014年4月表示看好亞馬遜時的低於17美元比較，該股過去逾10年亦勁升逾10倍（見圖3）。

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