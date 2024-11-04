德高貝登：部分二三線奢侈品牌減廣告預算

港鐵人流回疫前利公司拓展

陳麗君解釋，德高貝登負責港鐵公司廣告項目，而目前港鐵人流已回到疫情前，有利於公司業務發展。但她續提到，現時本港經濟市道面對挑戰，市民以至旅客的消費力都不如以往，而德高貝登作為戶外廣告公司亦見證整體市場狀况，當中近期有時尚品牌客戶於德高貝登的廣告預算，較上次廣告項目時的預算削減近三成。

陳麗君續指出，有部分二三線的奢侈品牌近期於廣告預算方面亦見減少迹象，但非整體奢侈品行業出現此情况，她指出亦有一線的奢侈品品牌，於去年包辦港鐵站內大型廣告項目。雖然部分行業品牌削廣告預算，但陳亦提到有部分行業逆市大增廣告支出，當中本港外賣平台行業競爭極烈，而德高貝登的外賣平台客戶廣告費用亦於近年不斷上升。

陳麗君提到，德高貝登在2022年於港鐵引入程序化數碼戶外廣告 （pDOOH），利用軟件及人流數據生成資料，為客戶提供約20個目標客戶群選擇，同時亦向客戶建議最佳的廣告時段及放置廣告的車站地點，如近期阿里巴巴（9988）旗下網購平台淘寶，便選擇8個目標客戶群，當中包括Fashion addict（時尚發燒友）及Home lovers（家居愛好者）等，於不同的港鐵站為「雙11」活動投放廣告宣傳。

本港企業近年營運情况受壓，陳麗君表示，盼可於企業有限的廣告費用預算之下，利用此技術助企業更精準地瞄準目標客戶做廣告宣傳。