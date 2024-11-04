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IGG料App業務加快增長 助應對「蘋果稅」壓力

標籤：經濟

【明報專訊】手遊股IGG（0799）過去以《王國紀元》聞名，但旗下App業務亦急起直追。IGG首席營運官許元受訪時指出，公司基本面今年出現巨大變化，由單純的遊戲公司轉為自由流量平台的綜合性公司，有信心App業務將加快增長，亦有助應對「蘋果稅」帶來的壓力。

今年上半年IGG收入按年增9.5%至27.4億元，App業務佔比已達至15%，許元指出，公司早在2013年已發展App業務，但未找到合適方向，直至去年打造一系列資訊App，3個主要市場包括美國、歐洲及中東地區，只要當地出現爆炸性新聞，例如美國大選、俄烏戰爭及以巴衝突，就成為業務高速增長、獲取用戶的機遇。App業務於今年1月正式發力，由月流水不足500萬美元，至6月已增至1500萬美元，而且業務更為IGG帶來10%淨利潤率。

帶挈上半年毛利率升至79%

他續稱，一般新聞機構只針對一個國家及語種，IGG全球化的運營及「買量」能力強勁，可將不同新聞機構的資訊聚合再推送給客戶，而App產生的流量可為內地公司出海提供服務，包括電商平台及遊戲行業等。

許元強調，IGG過去已獲取逾10億遊戲玩家的用戶畫像，更了解用戶的遊戲消費習慣等，為App流量帶來更大價值，亦更有競爭力，相信App業務將是今明兩年最大的增長點。他又稱，受惠於App業務表現，IGG上半年毛利率已提升至79%，「蘋果稅」對公司的影響亦可降低。

利用AI後 員工人數更精簡

遊戲業務方面，許元指出，公司旗下兩款遊戲包括《Doomsday：Last Survivors》及《Viking Rise》月流水已超過千萬美元，料於今年底完成調整，包括提升變現能力等，帶動流水表現。他又指出，集團去年起將AI應用於遊戲研發、美術、策劃等，員工人數由最高峰的4000人已減至2000人左右，去年全年研發費用亦由13億降至9.3億元。此外，以往IGG有大量客服分散在全球20多個地區，AI可取代部分員工，其回應較人類更精確，亦大幅度提升對玩家的服務水平。許元提到，AI令員工人數更精簡，例如啟動一個研發項目由過去90人已減省至20多人。