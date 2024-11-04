moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

港企投資換電摩托車 已在6國落地

【明報專訊】由於起步太遲，香港在研發電動交通工具方面，早已被內地和歐美日韓等拋離。不過，有本地企業卻想出，藉着一系列具協同作用的收購重組，集各家大成、追回時間，成為具競爭力的後來者。雖然該公司暫時只付運了大約1000輛電動摩托車，但已在6個國家落地使用。而且，手上還有約10萬輛訂單，算是好的開始。

明報記者 薛偉傑

One Energy（HK）Limited創辦人涂竣凱透露，本來在經營自己成立的私募基金。只因看好電動摩托車前景，而尋找這方面的投資機會。最初，他只打算找一間技術比較成熟的初創企業入股，並沒有打算涉足日常的營運管理。但他的興趣愈來愈大，而且他發覺，一間公司未必有齊他心目中的技術和競爭優勢。於是，他便決定通過多次具協同作用的收購，來集各家大成，重組一家新公司。這就是One Energy的由來。

幾十秒可完成更換電池

現時，One Energy主要在幾方面擁有競爭力：

第一，其電動摩托車採快速更換鋰電池設計，用戶只要找到換電櫃，配合手機App操作，大約幾十秒就可完成更換電池，毋須慢慢等候充電，大大節省時間。

第二，該公司的換電櫃具有水冷循環降溫和灑水降溫兩個功能。其換電櫃在充電過程中，會不斷利用水循環來帶走熱量，就好像專為超頻而設的電腦組裝機那樣。由於有水循環降溫，其換電櫃的充電速度可以設計得比較快，只需70分鐘，就可將完全無電的鋰電池充滿電，但又十分安全。其換電櫃還配備了多個溫度感應器和煙霧感應器，時刻監察每個鋰電池。一旦有某個鋰電池溫度過高或者開始冒煙，即會自動切斷充電電源，並對它灑水，務求令它盡快降溫，避免起火。

該公司的鋰電池的電芯乃是向比亞迪採購，但鋰電池的鋁質外殼、電池管理軟件（BMS）、換電櫃等，都是該公司自行研發。該公司還在深圳設有廠房，自行組裝鋰電池和換電櫃。從該公司播放的測試短片所見，其鋰電池可以浸在水中1小時，而不會入水損壞，還可以立即裝入該公司的摩托車內使用。

泰國組裝摩托車 具供應鏈地利優勢

第三，該公司在泰國擁有自己的摩托車組裝廠。該廠以往一直生產燃油摩托車，該公司購入之後，稍為改造技術，便可以生產電動摩托車。涂竣凱解釋，泰國素有「東南亞底特律」之稱，其汽車業供應鏈十分完整。而且，東南亞10國是很大的摩托車市場。其中，泰國每年的摩托車銷量約180萬輛，印尼更達到500萬至600萬輛。雖然燃油摩托車暫時仍然主導市場，但部分國家已推出補貼政策，例如泰國等。因此，在泰國生產電動摩托車，不論是供應鏈、生產成本還是運輸成本，都有好處。

暫已付運1000輛 手上訂單10萬輛

由於該公司月前才完成收購泰國的摩托車組裝廠及其技術改造，截至10月底只付運了大約1000輛電動摩托車及配套的換電櫃，但已經在6個國家落地使用，包括：泰國、德國、法國、英國、中國、加納。至於已簽下但未付運的訂單大約有10萬輛，包括其他東南亞國家。現時，該公司在上海市設有全資子公司，自行在當地銷售電動摩托車及營運換電櫃網絡。在其他國家，則是交貨給當地的經銷商。涂竣凱稱，其實還有外國客戶有意落單，只是該公司擔心未能在合理時間內交貨，暫不敢接單。因為該公司的泰國摩托車組裝廠，每年產能暫只約2萬輛，必須擴大產能之後，才敢承接更多訂單。

由於該公司已進駐科學園，在貿發局日前主辦的「國際環保博覽」中，該公司亦有在香港科技園展區設立攤位。該公司的加納客戶Gasor Electric的負責人Daniel Oben-Torkornoo更特別來港，在展覽中與該公司簽署擴大合作備忘錄。

Oben-Torkornoo透露，他用了3年來研究電動摩托車市場，以及搜尋合適的產品和供應商。結果透過一些關鍵字，在網上找到One Energy。他的公司早前已經從One Energy引入了10輛電動摩托車到加納，反應不錯。所以他這次來港和One Energy簽署備忘錄，計劃明年再引入8000輛，除了在加納銷售之外，還會在尼日利亞、肯尼亞、埃塞俄比亞、烏干達、贊比亞等銷售。雖然這些市場暫時仍然由燃油摩托車主導，但肯尼亞和埃塞俄比亞已經免除了電動摩托車的入口稅，加納則會在明年實施。

[新經濟新天地]