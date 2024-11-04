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GT版航程200多公里 最高時速107公里

【明報專訊】One Energy（HK）Limited創辦人涂竣凱表示，曾經考慮在泰國由零開始建立全新的電動摩托車組裝廠，但發覺這需要大約3年時間。所以，最終還是決定收購現有的摩托車組裝廠，因為完成收購和技術改造，只需1年，可以早兩年進入市場。由於要收購和整合三數間公司，One Energy自成立以來，已經累積投入了2000多萬美元。其中，某些有關電池的技術其實早在8年前開始研發。

將和外賣平台合作 本地擬設換電櫃

該公司現時共有大約200名員工。其中，泰國的摩托車組裝廠佔了100多人。其次是深圳的鋰電池和換電櫃廠房。香港則是管理總部，只有大約10人。該公司去年7月完成了一次1000萬美元的融資。為了擴大泰國廠房的產能，該公司正和幾個基金商討新一輪融資，希望今年底成事。大約一個月後，該公司就會和本地其中一個外賣平台宣布合作。該公司希望，再過3個月之後，可以在本地設置100個換電櫃，以方便使用其電動摩托車的外賣員。

以香港共有2萬至3萬個外賣「騎手」來說，他樂觀估計，該公司有可能因此而在本地賣出數千部電動摩托車。此外，部分政府部門和公用事業、駕駛學院等，也是潛在客戶。

該公司之前接下的訂單大部分為單電池版的電動摩托車，型號稱為Tiger，航程約100多公里，最高時速為80公里。最近推出的的雙電池版稱為Tiger GT，航程約200多公里，最高時速可達到大約107公里，估計將來可能會更受歡迎。

[新經濟新天地]